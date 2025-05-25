Козловский шокировал, где сейчас старший сын Игоря Кондратюка: "Я этого не знал"

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

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Украинский певец Виталий Козловский, который недавно делился, откуда взял деньги на выплату долга, поделился подробностями о жизни старшего сына продюсера Игоря Кондратюка.

По словам музыканта, Сергей во время полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ добровольцем. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артист не стал раскрывать источники, но утверждает, что они точно надежные. В то же время он обратился к Кондратюку с извинениями за свои высказывания в прошлом, когда позволял себе быть крайне опрометчивым по отношению к его детям. И напоследок искренне пожелал Сергею всего наилучшего, а его отцу - дождаться сына со службы живым и невредимым.

Игорь Кондратюк с детьми

"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Я так же прошу прощения у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал. Я знаю, что такое родительское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка. Поэтому я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. И я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", - растрогал певец.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Напомним, недавно Виталий Козловский рассекретил место своей службы и чем сейчас занимается в армии.