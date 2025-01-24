Козловский трогательно поздравил жену с 37-летием и показал ее новое фото с сыном

Возлюбленная певца рассказала, как для нее прошел еще один год жизни.

Сегодня, 24 января, супруга певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко отмечает день рождения.

По случаю праздника в семье Виталий сделал репост публикации именинницы в фотоблоге и признался ей в чувствах. В частности, написал об ощущениях крыльев, которые каждый день своей поддержкой и опекой ему оказывает Юлия.

"Спасибо, что даешь крылья! Моя редбулька. С днем рождения, любимая!" – поздравил исполнитель.

Виталий Козловский поздравил жену с 37-летием / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В свою очередь жена артиста в особый для нее день поделилась снимком с их сыном. На изображении Бакуменко держит на руках еще совсем маленького сладко спящего Оскара. В подписи фото она поделилась своими размышлениями о предыдущем году жизни, который подарил ей первенца.

"Привет, 37! Этот год был ко мне щедр и очень счастлив. Не каждый год получаешь Оскара. С этим чувством счастья и с уверенностью, что все планы реализуются – встречаю следующий! Безгранично благодарна каждому за столько теплых слов и поздравлений. Ценю очень!" — написала именинница.

Юлия Бакуменко с сыном / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, недавно певица Джамала также показала свою большую семью. В одинаковых свитерах она попозировала с мужем и тремя подросшими сыновьями. Дети супругов очень изменились.

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