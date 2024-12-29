Козловский восхитил фото с 10-месячным сыном и женой в их первую годовщину брака

Украинский певец Виталий Козловский с супругой Юлией Бакуменко порадовал фанатов семейным контентом.

Так, в фотоблоге супруги показали самый главный подарок за этот год – своего сыночка Оскара, которому недавно исполнилось 10 месяцев. Семейство сделало серию оригинальных фото. И для этого они повторили те же образы, когда Юлия была в положении и уже в руках с малышом.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На изображениях семья выбрала черные оттенки одежды. В частности, певец попозировал в костюме, а Юлия – сдержанном платье с открытыми плечами. Сравнивая фотографии, избранница Козловского написала, что за один год действительно жизнь может измениться кардинально.

К тому же у семьи сегодня, 29 декабря, праздник. Прошел год, как Виталий Козловский официально взял в жены пиарщицу Юлию Бакуменко. Так что в фотоблоге они поздравили друг друга с этой датой.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Что может измениться в жизни за один год? Абсолютно все. С первой годовщиной нас!", — восхитили супруги.

Напомним, несколько раньше Юлия рассказывала, как именно они тайно от всех расписались, и показала трогательные фото с их свадьбы, которая была под угрозой.

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