Козловский впервые признался, как закрыл долги перед Кондратюком и кто ему помог: "Пошел на риск"

Виталий Козловский / © YouTube-канал Марічка

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Украинский певец Виталий Козловский впервые рассказал, каким образом выплатил долги бывшему продюсеру Игорю Кондратюку.

В интервью на YouTube-канале Маричке Падалко артист признался, что сильное желание решить проблему навсегда возникло с появлением у него семьи. Тогда, по словам Виталия, он переступил себя бывшего и обратился к маме с просьбой, на которую бы раньше никогда не решился. Так, звезда рассказал ей о плане выплаты долгов путем продажи недвижимости и она согласилась. Впрочем исполнитель делится, что с домом было трудно прощаться, ведь там хранятся его воспоминания о покойном папе.

"Мне пришлось пойти вопреки своему жизненному видению. Я своей семье всегда помогал и никогда не просил помощи. При жизни мой папа очень хотел, чтобы я закрыл этот вопрос с Кондратюком и начал дишать полной грудью. У меня появилась своя семья - ребенок и жена - место, где я начал получать энергию. И я понял, что этот вопрос нужно решить, чего бы мне это ни стоило. И поскольку мама живет более 20 лет в Риме, мне пришла такая мысль продать родительскую квартиру, которая для меня была связью с моим отцом. Мама, конечно, сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец-то зажили, хватит выживать". И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт", – поделился артист.

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Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/yuliabakumenko

Перед тем длительное время певец колебался. И окончательное решение ему помогло принять святое для него место - могила отца. Именно там, по словам Козловского, он всегда находит ответы на все вопросы.

"Я пришел на могилу к своему отцу. Я в церковь не хожу, признаюсь. Но на могилу своего папы - да. Я разговариваю с ним. Отныне, если мне что-то надо попросить, я прихожу на могилу к папе. Верю, что сила рода и любовь моего папы может мне помочь в любых обстоятельствах", - растрогал Виталий.

Также певец раскрыл, что выплачивал долг в два этапа. И хоть в цифры он вдаваться не стал, но заявил о полном прощении экс-продюсера: "Мой долг состоял из двух частей. Первая - это исполнительное производство, это выплатить все по судам Кондратюку. А вторая - это забрать весь каталог своих старых песен. И это совсем другая цифра, не меньшая. Не хочу говорить, называть суммы. Неважно. Сегодня дело в прощении. Я внутренне для себя простил Кондратюка. Потому что мою жизнь заполонила любовь моей семьи", - подытожил звезда.

Виталий Козловский с отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

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Напомним, недавно Виталий Козловский показался на похоронах шоумена Максимы Нелипы в Киеве.