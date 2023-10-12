Козловский впервые прокомментировал, что Кондратюк забирает у него военную зарплату

Артист рассказал, как к его бывшему продюсеру обращались с просьбой временно приостановить денежные взыскания.

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал, как и почему его бывший продюсер Игорь Кондратюк забирает у него всю зарплату военного.

В своем Instagram исполнитель объяснил, что ежемесячно с его зарплаты взимается определенный процент средств на погашение исполнительных полномочий. В частности, деньги перечисляются в пользу Игоря Кондратюка, а также в госбюджет на погашение штрафа. Козловский объяснил, что половина его зарплаты после всех отчислений остается.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Однако средства начисляются на банковскую карту, после чего блокируются и полностью списываются исполнительной службой.

"Осознание этого на передовой воспринимается совсем иначе, чем на цивилке. Потому что большое количество потребностей мы с ребятами закрывали срочно сами, скидываясь. У кого родные на войне, меня поймут. Должен был развести руками и объяснять ситуацию своим, потому что скидываться было уже нечем", - прокомментировал Козловский.

Артист говорит, что к Игорю Кондратюку обращались с просьбой во время прохождения военной службы временно остановить взыскание, однако продюсер отказал.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"К Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание на время прохождения военной службы. Ответ был таким, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание. Вот и все", — пояснил певец.

Отметим, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк со скандалом разорвали сотрудничество и судятся уже более 10 лет. Дело в том, что артист после разрыва контракта продолжил петь песни, права на которые были у его бывшего продюсера. Как рассказал артист, он уже оплатил Кондратюку миллион гривен, сейчас должен ему еще два миллиона.

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