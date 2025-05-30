Козловский заговорил об изменениях в жизни после завершения скандала с Кондратюком: "Два года ада"

Виталий Козловский

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Украинский певец Виталий Козловский впервые откровенно рассказал об ошибках прошлого, внутренней трансформации и роли семьи в своей жизни.

Так, исполнитель признается, что раньше был довольно открытым человеком, который стремился завоевать расположение каждого. Впрочем, со временем приоритеты изменились и сейчас он фокусируется исключительно на узком кругу близких ему людей. В частности, с особым трепетом Козловский высказался о семье. По его словам, сейчас он доверяет только своей жене Юлии и черпает вдохновение именно из семьи.

"Когда я был молодым и глупым, я очень сильно всех любил и доверял. И вот просто хотел всех обнять, а меня взяли и распяли на кресте. Со временем, когда я начал взрослеть и анализировать свою жизнь, то я понял: не так и стоит всем доверять, закрывать роток и не все рассказывать. Сегодня я все могу рассказать только ангелу-хранителю - моему папе. Иду по жизни по зову сердца, а доверяю жене Юлии, которую очень сильно люблю. Сегодня я не распыляю слова на людей, которые не входят в мою семью. Я сохраняю энергию в семье", - рассказал артист в программе "Музрум".

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Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Кроме того, после скандальных разборок с бывшим продюсером Игорем Кондратюком певец полностью переосмыслил ряд вещей. В результате полностью отказался от сигарет и алкоголя, сменив их на спортзал. В совокупности такие принципы, по словам Виталия, позволили ему почувствовать жизнь совершенно по-новому.

"Я не пью, не курю, занимаюсь спортом. После всего опыта, что мне пришлось пережить особенно за последние два года ада, я сегодня по-настоящему стал жить. Раньше мне хотелось подстраиваться под кого-то, быть веселым и нравиться всем, а сегодня - мне все равно", - добавил звезда.

Напомним, недавно Виталий Козловский публично обратился к Кондратюку с важным заявлением.