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Козловский заявил, что Кондратюк хочет его уничтожить: "Это некрасивая месть и гордыня"

Козловский заявил, что Кондратюк хочет его уничтожить: "Это некрасивая месть и гордыня"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9739
Время на прочтение
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Козловский заявил, что Кондратюк хочет его уничтожить: "Это некрасивая месть и гордыня"

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Артист-военный после слов экс-продюсера заявил, что сделал для себя выводы.

Певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, публично ответил своему экс-продюсеру Игорю Кондратюку, с которым конфликтует в течение 10 лет.

Козловский заявил, что судя по комментарию Кондратюка, ему не интересно разрешить их многолетний скандал спокойно, зато, по словам исполнителя, бывший продюсер просто хочет его уничтожить:

"Ваша цель – не справедливость и не защита авторских прав. Потому что еще раз ссылаетесь на решения судов, о которых мне прекрасно известно и об уплате согласно которым я сам открыто говорю. Допускаю, вам просто неинтересно закрыть эту ситуацию и в правовой плоскости, и в моральной. Потому что тогда придется признать, что я отвечаю за свои слова и поступки. А ваша цель – дальше меня уничтожать и дискредитировать, "забывая" и о причинах, из-за которых я в свое время ушел. И о моих попытках найти консенсус все эти годы", – отметил Козловский.

Козловский ответил Кондратюку / © facebook.com/vitaliy.kozlovskiy
Козловский ответил Кондратюку / Фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy

Как известно, на днях Виталий Козловский публично обратился к своему экс-продюсеру Игорю Кондратюку с предложением провести мировое соглашение. В своем обращении Козловский подчеркнул, что речь идет не о прощении долгов, а о урегулировании конфликта гуманным способом. Артист готов выплатить экс-продюсеру долги и хочет приобрести права на свои песни.

Игорь Кондратюк / ©
Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк эмоционально ответил, что Козловский пишет "бред" и "вводит людей в заблуждение" своими предложениями. Продюсер также добавил, что их вопрос давно урегулирован судами.

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Дата публикации
Просмотры
9739
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