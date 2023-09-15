Красавчик-психолог из "Холостячки-2" Свечкоренко стал лысым и сделал операцию

Участник реалити "Холостячка-2", психолог Роман Свечкоренко озадачил поклонников решением стать лысым.

На странице в Instagram Свечкоренко показался с бритой головой, а позже сообщил, что сделал это не просто так. Оказывается, Роман давно мечтал о процедуре по пересадке волос. Как рассказал психолог, такой подарок на свадьбу ему сделала супруга Валерия. Девушка знала о мечте любимого и решила претворить ее в жизнь.

Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко сделал операцию по пересадке волос / Фото: instagram.com/svechkorenko

Также Свечкоренко сообщил, что он уже сделал операцию. Знаменитость поделился, что процедура длилась семь часов и была болезненной. Пока Роман проходит реабилитацию, он рассказал поклонникам, почему решился на этот шаг. Ведь визуально у него с волосами все вроде бы было хорошо:

"У меня еще с детства не было ровной линии лба, а с возрастом она начала увеличиваться. Очень не хотелось под 40 лет ходить с островком на голове", – объяснил Свечкоренко.

Роман Свечкоренко сделал операцию по пересадке волос / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман Свечкоренко сделал операцию по пересадке волос / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман Свечкоренко сделал операцию по пересадке волос / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман признался, что после процедуры голова сильно болит. Также он пока лежит на полу, потому что после операции должен держать голову только горизонтально.

Роман Свечкоренко сделал операцию по пересадке волос / Фото: instagram.com/svechkorenko

Напомним, что недавно процедуру по пересадке волос также сделал известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво и уже успел похвастаться результатом после операции.

Читайте также: