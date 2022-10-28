Красавчик-психолог из "Холостячки-2" Свечкоренко женится на копии Златы Огневич

Участник "Холостячка-2" со Златой Огневич, красавчик-психолог Роман Свечкоренко расстроил своих поклонниц.

Так, знаменитость объявил, что он распрощался с холостяцкой жизнью и сделал предложение своей девушке Валерии, которая младше его на 10 лет. С ней Роман стал встречаться после окончания проекта.

Роман Свечкоренко с невестой

Свечкоренко планировал позвать Валерию замуж на одном из спектаклей, в котором участвует. Но, как отметил Роман, ему пришлось остановить этот спектакль, в первую очередь, из-за того, что у любимой произошла паническая атака. О чем Роман рассказал в сторис своей страницы в Instagram:

"У Леры действительно началась паническая атака за 10 минут до того, как я ей сделал предложение. Потому что были некоторые моменты, которые немного наломали весь процесс", — рассказал Свечкоренко.

Тем не менее, все таки все произошло, и прямо на сцене театра Роман предложил девушке стать его женой, на что та с радостью согласилась.

Поклонники пары пожелали им счастья и долгих счастливых лет супружеской жизни:" Так мило, она даже ни на секунду не задумалась, сразу "да", "И холостячка не понадобилась, чтобы обрести свое счастье", "боже, я так счастлива за вас" .

Кстати, некоторые юзеры обратили внимание на то, что избранница Романа очень похожа на Злату Огневич, за сердце которой Свечкоренко боролся на проекте "Холостячка-2".

Злата Огневич и невеста Романа Свечкоренко

Злата Огневич и невеста Романа Свечкоренко

Злата Огневич и невеста Романа Свечкоренко

Напомним, в конце августа участник "Холостячки-1" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак также женился. Его избранницей стала девушка по имени Алина, с которой он имел отношения до проекта.

Читайте также: