Красавчик-серфингист: как выглядит родной брат Екатерины Осадчей

Недавно мужчина отпраздновал день рождения.
Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая не так давно впервые показала своего родного брата Владимира.
На днях мужчина праздновал день рождения. Владимир не публичная персона, однако он довольно серьезно занимается вейксерфингом и даже занимает первые места в этом виде спорта.
Кроме того, Владимир Осадчий также учит других становиться на серф-доску и тренирует даже самых маленьких будущих серферов.
Также мужчина увлекается путешествиями, зимними видами спорта и йогой.
Судя по фотографиям в Instagram сердце Владимира не свободно. Он влюблен и счастлив в отношениях с девушкой по имени Татьяна. Она, кстати, также является поклонницей вейксерфинга.
Кстати, подписчики страницы Осадчего отметили, что его старший племянник — сын Екатерины Осадчей Илья очень похож на своего дядю. И действительно, сходство есть.
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