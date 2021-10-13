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Красавчик-серфингист: как выглядит родной брат Екатерины Осадчей

Красавчик-серфингист: как выглядит родной брат Екатерины Осадчей

instagram.com/vladiosa

Недавно мужчина отпраздновал день рождения.

Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая не так давно впервые показала своего родного брата Владимира.

На днях мужчина праздновал день рождения. Владимир не публичная персона, однако он довольно серьезно занимается вейксерфингом и даже занимает первые места в этом виде спорта.

Екатерина Осадчая с братом / © instagram.com/vladiosa
Екатерина Осадчая с братом / instagram.com/vladiosa
© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa

Кроме того, Владимир Осадчий также учит других становиться на серф-доску и тренирует даже самых маленьких будущих серферов.

© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa

Также мужчина увлекается путешествиями, зимними видами спорта и йогой.

© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa
© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa

Судя по фотографиям в Instagram сердце Владимира не свободно. Он влюблен и счастлив в отношениях с девушкой по имени Татьяна. Она, кстати, также является поклонницей вейксерфинга.

© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa
© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa
© instagram.com/vladiosa
instagram.com/vladiosa

Кстати, подписчики страницы Осадчего отметили, что его старший племянник — сын Екатерины Осадчей Илья очень похож на своего дядю. И действительно, сходство есть.

Владимир Осадчий с племянником / © instagram.com/vladiosa
Владимир Осадчий с племянником / instagram.com/vladiosa
Владимир Осадчий с племянником / © instagram.com/vladiosa
Владимир Осадчий с племянником / instagram.com/vladiosa

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