Красавчик-воин ВСУ Артур Тураев рассказал о ревности своей любимой

Он не только защищает страну, но и развивает свой TikTok, где собрал свою армию поклонниц.

Так, на него подписаны даже звезды шоу-биза – Леся Никитюк и Слава Каминская.

Из-за такой популярности пришлось немного понервничать избраннице Артура. В программе ЖВЛ воин рассказал, что любимая очень ревновала.

Артур Тураев с любимой / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

"Была ревность, недоразумение, но я все объяснял", – поделился он.

А чтобы доказать свои чувства, в апреле этого года Тураев повел любимую под венец. Они расписались в джинсах, белых футболках и кожаных куртках.

Артур Тураев с любимой / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

Артур отметил, что решение создать семью было взвешенным.

"В прошлом году мы планировали жениться именно этим летом. И я не хотел упустить этот шанс. Вдруг со мной что-нибудь случится, мы не успеем и будут у нее мысли, воспоминания.... А так она будет помнить меня всю жизнь, если что-то произойдет", — прокомментировал он.

Кроме того, воин рассказал, что повязал свою жизнь с военным делом в 2014 году, когда Россия развязала войну в Украине. Тогда Артур стал служить в корпусе морской пехоты. За эти годы он побывал во многих горячих точках. Впрочем, опасную военную службу он называет "мальчишеской романтикой".

Артур Тураев / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

В 2020 году Тураев начал служить в спецподразделении Нацполиции. Там он и встретил свою любимую.

Впрочем, в мае он ушел из полиции и служит теперь на фронте.

"Это добровольческое формирование. Нам приоритет был на юге, но все же мы ездили на Донбасс", – рассказал он.

Артур Тураев / Фото: instagram.com/arthur_turaev_official

В будущем же Артур не исключает, что мог бы стать частью шоу-бизнеса. Он пишет песни. Но сейчас самое главное для него – борьба с оккупантами: "Война сама не закончится. Ее нужно выигрывать".

Напомним, Алла Костромичева показала редкое романтическое фото со своим мужем. Модель не привыкла афишировать свою личную жизнь.

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