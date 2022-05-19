Краш всех украиночек: как выглядит танцовщик Kalush Orchestra без маски – фото

Краш всех украиночек: как выглядит танцовщик Kalush Orchestra без маски – фото

Об украинской группе Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении-2022", говорят в разных уголках мира.

Приковал взгляд еврофанов и брейкданс танцовщика группы.

Известно, что постоянный участник МС КилимМэн с начала полномасштабной войны присоединился к рядам территориальной обороны ВСУ. Он защищает жителей Киева. Фишка этого артиста – костюм в виде ковра, скрывающий все тело и лицо.

В связи с войной, КилимМэн не смог уехать из Украины в Италию. Поэтому на время "Евровидения-2022" его заменил другой брейкдансер. Фанам очень интересно узнать, кто же скрывался под маской.

Влад Курочка / Фото: Getty Images

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядит танцовщик.

Харизматического би-боя зовут Влад Курочка. Ему 23 года. Танцовщик из Коломыи. Артист занимается танцами около 12 лет.

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Тем временем , поклонницы не медлят и пишут Владу в комментариях комплименты.

Краш всех украиночек и для меня тоже

Красавчик

Невероятный

Какая красивая улыбка

Напомним, лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на победу на "Евровидении". Реакция мамы Стефании, когда она услышала, что ее сын победил в конкурсе, была бесценна.

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