Краш всех украиночек: как выглядит танцовщик Kalush Orchestra без маски – фото

Об украинской группе Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении-2022", говорят в разных уголках мира.
Приковал взгляд еврофанов и брейкданс танцовщика группы.
Известно, что постоянный участник МС КилимМэн с начала полномасштабной войны присоединился к рядам территориальной обороны ВСУ. Он защищает жителей Киева. Фишка этого артиста – костюм в виде ковра, скрывающий все тело и лицо.
В связи с войной, КилимМэн не смог уехать из Украины в Италию. Поэтому на время "Евровидения-2022" его заменил другой брейкдансер. Фанам очень интересно узнать, кто же скрывался под маской.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядит танцовщик.
Харизматического би-боя зовут Влад Курочка. Ему 23 года. Танцовщик из Коломыи. Артист занимается танцами около 12 лет.
Тем временем , поклонницы не медлят и пишут Владу в комментариях комплименты.
- Краш всех украиночек и для меня тоже
- Красавчик
- Невероятный
- Какая красивая улыбка
Напомним, лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на победу на "Евровидении". Реакция мамы Стефании, когда она услышала, что ее сын победил в конкурсе, была бесценна.
Читайте также: