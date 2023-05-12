Красивая Анна Кошмал в коротком топе и джинсах показала свою женственность

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал очаровала подписчиков хорошими фотографиями.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала кадры по новой фотосессии. Анна показала свою хрупкость и женственность в белом коротком топе на тонких бретельках и стильных темно-синих джинсах. Образ знаменитости дополнили минималистические украшения и легкие локоны.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

В подписи к фотографиям Анна поделилась, что очень рада приходу тепла в столицу и цветению киевских каштанов.

"Не могу насладиться, как красиво в Киеве цветут каштаны", — написала Кошмал.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Поклонники наделали актрисе приятных комплиментов в комментариях: "Утонченная и нежная", "Как всегда, прекрасная", "Какая вы красивая", "Очень нежная", "Такая красивая и женственная".

Напомним, ранее Анна Кошмал ошеломила фанатов своими умениями — и показала, как делает сверхсложные асаны из йоги.

Читайте также: