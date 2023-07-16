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Красивая Анна Кошмал в красном платье и перчатках очаровала страстными фото

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Красивая Анна Кошмал в красном платье и перчатках очаровала страстными фото

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Звезда "Сватов" снялась в новой фотосессии.

Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала свою красоту и женственность.

Звезда сериалов поделилась с поклонниками кадров страстной фотосессии на своей странице в Instagram. Кошмал удивила фанатов роскошным образом.

"Ночь придает блеск звездам и женщинам", — подписала подборку фото Анна.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса показалась на розовом фоне в красном платье асимметричного кроя, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Яркий образ Кошмал подчеркнула перчатками в тон и выразительными серьгами с жемчугом. Гармонично с нарядом звезды сочетался макияж с соблазнительными красными губами и стрелками.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

В обольстительной фотосессии актриса снялась для промо нового спектакля "Сердцеедки", в котором Кошмал сыграет одну из главных ролей. Как рассказала Анна, премьера запланирована на ноябрь.

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Дата публикации
Просмотры
414
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