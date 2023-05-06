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Красивая Даша Астафьева в платье в горошек покрутилась на камеру в игривой фотосессии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
678
Время на прочтение
2 мин
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Красивая Даша Астафьева в платье в горошек покрутилась на камеру в игривой фотосессии

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Звезда поделилась свежими фотографиями.

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева привлекла внимание поклонников кадрами из новой фотосессии.

На этот раз знаменитость предстала в кадре в романтическом образе. Даша покрутилась перед камерой в платье бежевого цвета с принтом в горошек, украшенным рюшами и воротничком. Платье звезда дополнила черными туфлями без каблука.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Изысканности образа певицы добавили красивая прическа – собранные в низкий пучок волос – и соблазнительная красная помада на губах.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Под фото Даша размышляла по теме счастья. Астафьева поделилась цитатой из произведения Валерьяна Подмогильного "Город".

"Все дело в том, что счастья ничего общего с удовольствием не имеет. Если бы иначе было, мы не могли бы понять людей. Чувственные и умственные победы слишком преходящие, чтобы зародить счастье — постоянное настроение радости высшего порядка, то есть абстрактной. Счастье — это высокий тонус духовной жизни, как здоровье — физической.Счастье — это духовное здоровье.Отдельные боли и язвы не могут его поколебать.Что такое счастье?Это эстетическое чувство от самого себя, от своего "я". Эстетическое чувство возникает от созерцания либо гармонии, либо величия", — говорится в произведении.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Даша Астафьева поделилась более откровенными кадрами — звезда выпрямилась на камеру в обольстительном образе.

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Дата публикации
Просмотры
678
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