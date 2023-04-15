Красивая Джамала в украинской национальной одежде вспомнила, как Пасху в Крыму праздновала

Певица Джамала очень скучает по родному Крыму, где прошло ее детство и юность.

В канун Пасхи исполнительница вспомнила, как они с семьей встречали этот праздник дома. Несмотря на то, что родные певицы крымские татары, в детстве будущая звезда с мамой красили пасхальные яйца луковой шелухой и пекли куличи. К теплым воспоминаниям Джамала добавила яркие фото в невероятной национальной одежде.

"Когда мы праздновали Пасху в Крыму, за день до праздника в луке вываривали с мамой праздничные яйца, а потом мама пекла разные куличи и сдобу. Помню, как сейчас", — написала Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также семья всегда собиралась вместе с соседкой, рассказывающей многие истории о жизни крымских татар во время депортации. Джамала поделилась, что для нее очень ценно, что в Украине уважают традиции разных народов и религий.

"Тогда мы шли всегда к Вере Васильевне, нашей соседке. Бабушка, о которой я рассказываю, знала Крым еще со времен депортации крымских татар и очень хорошо говорила по-украински. Она помнила его опрятным, с нарядными избушками и ухоженными виноградниками. Мы навещали ее и часами слушали истории о том, как все было после депортации, ее с семьей тогда переселили из Кубани в дом крымских татар. А дальше мы шли на море, и на тогда еще прохладном, но уже солнечном пляже могли поесть и промочить ноги. Это тоже было нашей традицией. Мама шла в церковь. В этом моя Украина, в толерантности! Люди всегда уважали праздники других людей, других религий", — поделилась воспоминаниями певица.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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