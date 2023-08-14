Красивая Джамала в ярком красном платье показала, как с мужем на свадьбе в Киеве погуляла

Украинская певица Джамала вместе со своим мужем Сеитом-Бекир Сулеймановым посетила свадьбу своих друзей.

Фотографиями в компании любимого и друзей исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. На фото Джамала продемонстрировала яркий и очень женственный образ, который она выбрала для вечеринки.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица надела стильное платье из плиссированной ткани в ярком красном цвете, дополненное выразительными аксессуарами. Джамала выбрала под платье длинные серьги с россыпью камней, серебристые босоножки на высоком каблуке и необычный золотой клатч в виде шара.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На празднике также присутствовал известный крымскотатарский общественный деятель и Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Джамала не упустила возможности поздороваться с ним и сделать общие фото.

Джамала с мужем и Мустафа Джемилев / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала и Мустафа Джемилев / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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