Красивая Екатерина Кухар в строгом костюме очаровала кадрами из женственной фотосессии

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар очаровала подписчиков в Instagram своей женственностью.

Танцовщица поделилась в своем блоге кадрами одной из фотосессий, которые она объединила в одном видео под песню "Back To Black" Amy Winehouse.

В кадре Екатерина позировала в стильном клетчатом костюме и черном пальто сверху. Некоторые фото знаменитости были сделаны на фоне города, но во время съемок Кухар успела позировать и в студии — на этих фотографиях она собрала волосы и появилась в кадре босиком.

Красивое видео Екатерина оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде черного сердца.

Поклонники танцовщицы были в восторге от такого ее образа и сделали ей множество комплиментов в комментариях: "Волшебная", "Вы просто радость для глаз", "Красота", "Просто волшебная".

Напомним, ранее женственными фотографиями поделилась певица Тина Кароль, позировавшая на фото в банном халатике.

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