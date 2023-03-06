Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Красивая Ксения Мишина в коротком топе и лосинах увлекла женственными кадрами

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Красивая Ксения Мишина в коротком топе и лосинах увлекла женственными кадрами

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса поделилась новыми фото в Сети.

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина увлекла поклонников женственным образом.

В Instagram-аккаунте актриса поделилась новыми фотографиями. На фото Ксения позировала у зеркала в гримерке, соблазнительно выгнувшись вперед. На звезде были одеты черные лосины и короткий топ, открывший тонкую подтянутую талию Мишиной.

"Каждый день- это и есть тот один день, тот один момент, в котором вы. Наслаждайтесь", — подписала новые фото Ксения.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники актрисы отметили, что она выглядит просто великолепно и засыпали ее комплиментами: "Какая красавица", "Это просто пожар", "Невероятно красивый и сексуальный", "Очень секси".

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения вернулась из-за границы. Актриса побывала в Ницце, откуда поделилась солнечными фотографиями на фоне моря и натолкнулась на критику в Сети.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация