Красивая Ксения Мишина в коротком топе и лосинах увлекла женственными кадрами

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина увлекла поклонников женственным образом.

В Instagram-аккаунте актриса поделилась новыми фотографиями. На фото Ксения позировала у зеркала в гримерке, соблазнительно выгнувшись вперед. На звезде были одеты черные лосины и короткий топ, открывший тонкую подтянутую талию Мишиной.

"Каждый день- это и есть тот один день, тот один момент, в котором вы. Наслаждайтесь", — подписала новые фото Ксения.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники актрисы отметили, что она выглядит просто великолепно и засыпали ее комплиментами: "Какая красавица", "Это просто пожар", "Невероятно красивый и сексуальный", "Очень секси".

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения вернулась из-за границы. Актриса побывала в Ницце, откуда поделилась солнечными фотографиями на фоне моря и натолкнулась на критику в Сети.

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