Красивая Лидия Таран в цветастом платье-распашонке погуляла по Сумам

Ведущая поехала в город по работе.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран, которая недавно порадовала фанов забавным фото с дочкой, сейчас находится в Сумах.

В город ведущая ТСН отправилась по рабочим делам, о чем сообщила в Instagram. Вместе с тем знаменитость поделилась фотографиями со своей прогулки по Сумам. На фото Таран предстает в красивом белом платье-распашонке с оранжевым цветочным принтом. Лида отдала предпочтение своей природной красоте перед макияжем, а волосы распустила.

Лидия Таран в Сумах / instagram.com/lidiyataran

Лидия Таран в Сумах / instagram.com/lidiyataran

Лидия Таран в Сумах / instagram.com/lidiyataran

"Жду, потому что люблю! Влюбилась вчера, в город Сумы! Здесь горячо и очень интересно. Назначаю свидание всем в белой беседке, что на второй фотке, в ТСН в 19:30. Все вам расскажу", — заинтриговала ведущая сообщением.

Лидия Таран в Сумах / instagram.com/lidiyataran

Напомним, не так давно Лидия Таран вместе с дочкой Василиной отдохнули во Франции. Оттуда ведущая делилась яркими фотографиями, а также похвасталась стройной фигурой на французском пляже.

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