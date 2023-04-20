Красивая Настя Каменских снялась в патриотическом фотосете в нарядах, разработаных лично

Артистка выпустила коллаборацию с украинским брендом.
Певица Настя Каменских накануне своего тура по украинским городам "Я – Україна" представила коллекцию нарядов в коллаборации с одним из украинских брендов одежды.
Вся линейка коллекции выполнена в белом цвете, все вещи украшены сине-желтым принтом, в котором транслируются важные символы: кукла-мотанка — давний украинский оберег, защищавший души наших предков от злых сил; дерево жизни, символизирующее расцвет нашей страны; ракушка с побережья Мариуполя, ставшая олицетворением устойчивости нашей страны в борьбе с врагом; ожерелье как символ единства и неделимости нашего государства; булава, олицетворяющая в себе мужество и несгибаемость духа украинского народа, проливавших кровь за Родину в борьбе с врагами за свободу.
"На этих вещах изображены ключевые фразы из моей песни "Я – Україна": "переможе любов", "сильна нація" и другие, которые, уверена, отзываются в сердцах многих. Нам действительно важно сейчас знать, что правда на нашей стороне и верить только в лучшее", — сказала Каменских.
Концерты тура "Я – Украина", которому посвящен выпуск коллекции NK by GEPUR, начнутся уже сегодня. Сумма с продажи каждого билета пойдет на помощь стране. Певица посвящает свои выступления несокрушимости Украины и сильному народу. Среди песен, которые будут звучать в туре, будут всем любимые хиты – "Тримай", "Обіцяю", "Почуття" и многие другие.
Все элементы NK by GEPUR можно будет приобрести на концертах певицы в городах Украины, а также онлайн-магазине GEPUR в оффлайн-магазинах. Часть прибыли с продаж коллекции будет направлена на помощь Украине.
Напомним, ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о ее разводе с рэпером и продюсером Потапом и отреагировала на секс-скандал вокруг мужа, который разгорелся в Сети.
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