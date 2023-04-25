Красивая Тина Кароль очаровала нежной фотосессией в одеяле у моря

Артистка поделилась новыми кадрами.
Певица Тина Кароль очаровала поклонников новой фотосессией.
Подборкой фотографий по новым съемкам исполнительница поделилась в своем блоге в Instagram. Тина снялась в необычном образе на берегу моря.
Нежная Кароль предстала в кадре, закутанная в белое одеяло, из-под которого зажгла обнаженные стройные ножки. Расплетенные локоны подчеркнули лицо звезды с легким макияжем.
В посте под фото певица поделилась строчками из новой песни, которую уже очень ждут ее поклонники.
"Километр — да/Километр — стоп/ Я заложник сил твоих/Моих диких снов/Ум говорит нет/Ну когда уж стану ветром", — говорится в будущем треке исполнительницы.
В комментариях под фото фанаты Кароль наделали ей комплиментов: "Это что-то космическое", "Фотосессия невероятная", "Вау, очень красиво", "Мы Вас обожаем".
Напомним, на днях Кароль также похвасталась стройными ножками на игривых фотографиях из гримерки.
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