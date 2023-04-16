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Красивая Тина Кароль с обнаженными ключицами очаровала кадрами из женственной фотосессии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
710
Время на прочтение
1 мин
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Красивая Тина Кароль с обнаженными ключицами очаровала кадрами из женственной фотосессии

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фаны в восторге от нежного образа звезды.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками кадров новой фотосессии.

Исполнительница предстала на фотографиях в очень нежном и утонченном амлуа. Тина позировала на белом фоне с обнаженными ключицами и голубой орхидеей вместо серьги. Портретными фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Подпись к подборке фотосессии Тина предложила поклонникам написать самим. Так что фаны Кароль включили фантазию и написали множество комментариев с комплиментами певице.

  • Когда человек украшает цветок, а не наоборот!
  • Соблазнительная и хрупкая одновременно.
  • Посмотрела на Тину и забыла, как дышать!
Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Среди комментаторов оказалась и певица Оля Полякова. Она сделала комплимент своей коллеге: "Боже, даже не знаю как подписать такую красоту".

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Дата публикации
Просмотры
710
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