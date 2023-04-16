Красивая Тина Кароль с обнаженными ключицами очаровала кадрами из женственной фотосессии

Фаны в восторге от нежного образа звезды.
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками кадров новой фотосессии.
Исполнительница предстала на фотографиях в очень нежном и утонченном амлуа. Тина позировала на белом фоне с обнаженными ключицами и голубой орхидеей вместо серьги. Портретными фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Подпись к подборке фотосессии Тина предложила поклонникам написать самим. Так что фаны Кароль включили фантазию и написали множество комментариев с комплиментами певице.
- Когда человек украшает цветок, а не наоборот!
- Соблазнительная и хрупкая одновременно.
- Посмотрела на Тину и забыла, как дышать!
Среди комментаторов оказалась и певица Оля Полякова. Она сделала комплимент своей коллеге: "Боже, даже не знаю как подписать такую красоту".
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