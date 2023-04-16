Красивая Тина Кароль с обнаженными ключицами очаровала кадрами из женственной фотосессии

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками кадров новой фотосессии.

Исполнительница предстала на фотографиях в очень нежном и утонченном амлуа. Тина позировала на белом фоне с обнаженными ключицами и голубой орхидеей вместо серьги. Портретными фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Подпись к подборке фотосессии Тина предложила поклонникам написать самим. Так что фаны Кароль включили фантазию и написали множество комментариев с комплиментами певице.

Когда человек украшает цветок, а не наоборот!

Соблазнительная и хрупкая одновременно.

Посмотрела на Тину и забыла, как дышать!

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Среди комментаторов оказалась и певица Оля Полякова. Она сделала комплимент своей коллеге: "Боже, даже не знаю как подписать такую красоту".

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