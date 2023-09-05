Красивая Тина Кароль в элегантном костюме с металлическим корсетом позировала для мирового глянца

Украинская певица Тина Кароль увлекла кадрами из своей новой фотосессии для известного глянца.

Знаменитость снялась для португальского номера журнала VOGUE в рамках мировой промо-компании песни "One Nation Under Love", которую она записала вместе с Даян Уоррен.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина позировала в новой фотосессии в очень необычном образе. Певица выбрала элегантный черный костюм с жакетом и длинной юбкой. Особую "изюминку" наряд добавил металлический корсет, имитирующий изгибы тела Кароль.

Певица с легким макияжем и пышными локонами уверенно смотрела в объектив фотокамеры.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

В новом выпуске журнала Тина говорила о войне в Украине и рассказала о своем сотрудничестве с американским композитором. По словам артистки, она давно мечтала о записи такого дуэта.

"Песня "One Nation Under Love" с Даян Уоррен стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, требующая мощного вокала, музыкальной грамотности и способности поддерживать вокальный тон от начала до конца, но для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность поговорить с миром об Украине, использовать мягкое, но известное влияние культурной дипломатии. напали и что это масштабное вторжение в наше государство — потому что агрессор бодрствует и делает против нас свою коварную пропаганду", — сказала Тина.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что ко Дню Независимости Украины Тина Кароль и автор мировых хитов Даян Уоррен представили общий трек — One nation under love. Новая песня о несокрушимости украинцев и единстве уже была номинирована на "Грэмми".

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