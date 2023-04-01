Красивая Юлия Санина украсила обложку британского The Times

Также певица рассказала, как творит музыку во время войны.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина появилась на страницах авторитетного издания The Times.

Британская газета пригласила певицу на интервью накануне песенного конкурса "Евровидение-2023", ведущей которого в этом году станет Санина.

"Украинский музыкант на обложке легендарного The Times. Развернутое интервью о The Hardkiss, Евровидении, жизни. Но самое главное — мне дали возможность озвучить важные месседжи: культура и спорт не могут быть "вне войны и политики" и почему преступникам не место на "Евровидении", – поделилась Санина в Instagram.

Юлия Санина на страницах The Times / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Исполнительница появилась на обложке в облегающем платье, украшенном стразами, с ярким макияжем, который также был дополнен блестящими камешками.

Юлия Санина на страницах The Times / Фото: instagram.com/the_hardkiss

В разговоре с изданием Юлия рассказала не только о подготовке к шоу в Ливерпуле, но и подняла важную тему – полномасштабное российское вторжение в Украину. В частности, певица рассказала о том, как продолжает творить музыку во время войны.

"В Киеве мы были просто музыкантами. Теперь у нас есть дипломатическая миссия", — сказала в разговоре с изданием Санина.

Юлия Санина на страницах The Times / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, что Юлия Санина стала одной из четырех ведущих конкурса "Евровидение-2023", который от имени Украины в этом году пройдет в Великобритании. Ранее певица рассказала, как ей удалось получить возможность вести главный песенный конкурс Европы.

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