Красивая Юлия Санина в кожаном тренче побродила по Киеву во время войны в новом клипе The Hardkiss

Украинская группа The Hardkiss, солистка которой Юлия Санина стала ведущей международного песенного конкурса "Евровидение-2023", порадовала фанатов музыкальной новинкой.

Коллектив представил англоязычную композицию "Festival" и сразу клип к ней. Как рассказала Санина, этот трек о чуде – "о магических небесных силах, превращающих взрывы в фейерверки, пули в дождь, а боль в песни".

"Мы все хотим жить в мире без войны, без агрессоров и оккупантов. И ощущать этот мир как большой позитивный фестиваль. Но, к сожалению, это лишь мечты, очень далекие от реальности", — добавила фронтвумен The Hardkiss.

Композиция вышла в преддверии старта международного музыкального конкурса "Евровидение". В этом году конкурс от имени Украины у себя проводит Великобритания, а Юлия Санина будет вести все три дня прямых эфиров.

"Песней мы в очередной раз хотим напомнить миру о войне, развязанной россией против нашей страны. В то время как мир фейерверками встречал новый 2023 год, украинцы прятались в бомбоубежищах из-за массированных обстрелов. Но мы прекрасно помним беззаботный дух праздников и фестивалей, которые проходили в Киеве и других городах. Помним время, когда фейерверки, спецэффекты и пиротехника никому не напоминали взрывы", — прокомментировала Санина.

The Hardkiss, клип Festival / Фото: Илья Колотий

The Hardkiss, клип Festival / Фото: Илья Колотий

Видеоклип к треку "Festival" снимался в наше время в Киеве. Таким образом группа хотела показать миру украинскую столицу во время войны, которая продолжает жить и ждать победы.

Напомним, что в 2021 году из-за COVID-19, а в последующих годах из-за полномасштабного вторжения россии, группа The Hardkiss не смогла провести шоу "Десять" на НСК "Олимпийский". Музыканты не отменили этот концерт, он обязательно состоится после победы Украины.

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