Красивая Злата Огневич показала хрупкие ключицы и пышный бюст в новой фотосессии

Украинская певица Злата Огневич очаровала поклонников кадрами новой фотосессии.

Исполнительница позировала в кадре в соблазнительном наряде — Злата надела черное легкое платье, которое открыло ее хрупкие ключицы и подчеркнуло пышный бюст. Особую "изюминку" звездному образу добавила укладка с мокрым эффектом и яркий макияж. Фотографиями Злата поделилась на своей странице в Instagram.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Красивыми фото знаменитость хотела привлечь внимание поклонников к важному событию в своей жизни. В декабре певица планирует дать большой сольный концерт в Киеве, поэтому пригласила фанов присоединиться.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Давайте так: от меня — все ваши любимые песни, а еще — песни из нового альбома, который готовлю на осень. Крутые гости, муравьи кожей, клевой бэнд, и... немного магии", — пригласила зрителей певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что недавний концерт Златы чуть не закончился для нее серьезной травмой. Прямо посреди песни певица упала со сцены.

Читайте также: