Креативный директор "Евровидения-2023" объяснил, какая роль у Русланы будет на конкурсе

Креативный директор конкурса "Евровидение-2023" от Украины Герман Ненов прокомментировал скандал, разгоревшийся между организаторами музыкального первенства и певицей Русланой.

Как известно, Руслана была первой, кто привез победу на конкурсе в Украину. В 2004 году артистка "порвала" Европу своим Wild Dances и эффектным номером на "Евровидении".

Однако в этом году Руслана не была приглашена выступить на главной сцене конкурса в Ливерпуле, где "Евровидение" будет проходить от Украины.

Руслана на "Евровидении-2004" впервые одержала победу для Украины / Фото: Getty Images

По словам Ненова, Руслана будет задействована в конкурсе и будет иметь "особую миссию". Впрочем, какую именно - Ненов не уточнил:

"Руслана будет проявлена в рамках шоу, в частности, и в гранд-финале. Она появится в одном из номеров с особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет почтена. В нашей стране почти каждый представитель «Евровидения», вошедший в Топ-10, достойный того, чтобы стоять на сцене в этом году. Мы выбирали артистов, которые выступают в полуфиналах и финале «Евровидения», не по принципу личных симпатий, а по концептуальности именно этого шоу.", — сказал Ненов, пишет "КП" в Украине".

Что же за символизм и особая миссия будут у Русланы – неизвестно, однако понятно, что полноценного выступления первой победительницы конкурса от Украины еврофаны на главной сцене в Ливерпуле не увидят.

Напомним, ранее в комментарии ТСН.ua менеджер Русланы рассказала, какие мероприятия, связанные с "Евровидением", у артистки запланированы. В частности, Руслана примет участие в двух мероприятиях, организованных мэрией города-хозяина "Евровидения". Это выступление-коллаборация с Английской Национальной Оперой 9 мая и участие в проекте главного партнера "Евровидения" — компании Тик-Ток "Легенды Евровидения" 12 мая.

Руслана на "Евровидении-2004" впервые одержала победу для Украины / Фото: Getty Images

"Оба эти события не относятся ни к главной сцене "Евровидения", ни к корпорации ВВС, которая является организатором "Евровидения 2023". "В конце концов сами представители ВВС нам подтвердили, что это активности мэрии Ливерпуля, а не организаторов "Евровидения", — отметила тогда менеджер Русланы.

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. В финале Украину представит дуэт TVORCHI. В финал группа прошла автоматически, поскольку в прошлом году победу одержала Украина.

Читайте также: