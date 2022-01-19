Крещение 2022: Хименес-Браво впервые нырнул в прорубь, а Бабкина позировала голышом в снегу

В этом году немного знаменитостей нырнули в ледяную воду.

18-19 января православные и греко-католические христиане празднуют Крещение Господне.

Его еще называют Крещением или Богоявлением. В этот день по традиции ныряют в ледяную воду. Украинские звезды уже успели искупаться в проруби и поздравить своих поклонников с праздником.

Сергей Бабкин

Музыкант Сергей Бабкин не изменяет своей традиции и каждый год купается в проруби.

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official

"С Крещением, дорогие! Крепкой веры, кристально чистых мыслей, красочности во всех ваших проявлениях! Будьте здоровы!" – пожелал звезда.

Снежана Бабкина

Жена Сергея Бабкина – Снежана – также празднует Крещение. Актриса поделилась атмосферным фото, на котором обнаженная позировала в снегу.

Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina

"С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым!" – отметила директор своего мужа.

Евгения Власова

Звезда 90-х Евгения Власова не только поздравила своих фанатов, но и поделилась мудрой мыслью.

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova

"Всё просто… Когда тебе нечего дать, ты сразу поймёшь, кто пришёл в твоё поле, чтобы взять что-то твоё. Речь не только о материальном. Забрать можно энергию, женский потенциал (а там энергии океан). Когда человек понял, что ты так просто не отдашь, что ты бережёшь свои ресурсы, он исчезнет, как дым. Значит пришёл взять, а не дать. Уверена, что чем ты старше, тем важнее понимать, что приходить в жизнь друг друга важно из понимания, что я хочу дать. Внимание, заботу, тепло, радость, любовь и т.д. Это касается как мужчин, так и женщин в равной степени… С Крещением, друзья! Прекрасное время! Наполняйтесь и наполняйте светом, радостью, любовью! Мира и добра, вам и вашим семьям!" – написала исполнительница

Эктор Хименес-Браво

Уважает украинские традиции и известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Поэтому звезда набрался смелости и впервые нырнула в ледяную воду. Знаменитость отметил, что теперь понял, почему украинцы – самый волевой народ.

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Волевой, волелюбный и «нескорений» — это сразу становится ясно после того, как выныриваешь из ледяной воды на Крещение. Если честно, это мой первый опыт ныряния — наконец, решился это сделать! Желание понять, почему эта традиция так важна для украинцев, в чем ее смысл и как на это можно согласиться, взяло верх. Фактически, ты ныряешь в холодную воду, а по ощущениям — тысяча кинжалов пронзают тебя (спасибо, Джек) и приходит очищение. Физическое, духовное, будто новый «ты» выходит из воды, а старые мысли, желания и обиды остаются там, в плену холода и льда. Это было так шокикуруеще и так быстро, что я просто запутался в собственных руках. Непередаваемый опыт! Адреналин не обьяснить словами. Настолько будоражит тело и разум! Вывод один — хочу еще", – заявил Эктор.

Екатерина Осадчая

Супруги телеведущих Екатерина Осадча и Юрий Горбунов уже вернулись из Таиланда и празднуют Крещение в Украине.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Христос крестится! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям", – поздравила ведущая "Світського життя".

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