Кричал, ударил и облил пивом: Анджелина Джоли рассказала, как Брэд Питт жестоко обращался с ней

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за прекращения расследования семейного скандала с экс-мужем Брэдом Питтом в 2016 году.

Говорят, что в апреле Анджелина Джоли анонимно подала иск против ФБР с запросом на документы, связанные с расследованием по Брэду Питту. Джоли пытается выяснить, почему против ее бывшего не были предъявлены уголовные обвинения после полета в 2016 году, заставившего ее подать на развод.

В отчете, оказавшемся в доступе издания PageSix, говорится, что помощник прокурора Соединенных Штатов и помощник руководителя уголовного отдела Соединенных Штатов обсуждали это дело в ноябре 2017 года, прежде чем было принято решение не предъявлять обвинения против Питта.

Фото: Getty Images

В первом отчете ФБР Джоли сказала официальным лицам, что, по ее мнению, Питт был "сумасшедшим" с тех пор, как они сели на борт частного самолета из Ниццы, Франция, в США со своими шестью детьми: 21-летним Мэддоксом, 18-летним Паксом, 17-летней Захарой, 16-летней Шайло 14-летними близнецами Вивьен и Нокс.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Во время полета 14 сентября 2016 года Джоли рассказала, что ее тогдашний муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвел ее в туалет, где "схватил ее за голову, потряс ею", а также тряс ее за плечи, когда они спорили из-за одного из своих детей.

Она утверждала, что он четырежды ударил кулаком по потолку самолета, после чего сказал ей, что она "портит эту семью". Когда дети спросили: "С тобой все хорошо, мама?", Питт ответил: "Нет, она не в порядке, она разрушает эту семью, она безумна".

Брэд Питт и Анджелина Джоли

В этот момент один из детей, чье имя было изъято из отчета, воскликнул "Это не она, это ты!", согласно отчету. После этого Питт якобы побежал к ребенку, но Джоли удержала его, получив травмы спины и локтя.

Она предоставила фотографии своих возможных травм в ФБР для отчета, а также дневники детей.

В другой момент во время полета, согласно первому отчету ФБР, Джоли сказала, что Питт облил ее пивом, когда она пыталась уснуть.

Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

В конце полета Джоли утверждала, что Питт удерживал семью от высадки из самолета в течение примерно 20 минут после того, как она сказала ему, что везет детей в гостиницу в Калифорнии отдохнуть. Она сказала, что он кричал: "Ты не заберешь моих чертовых детей", и толкнул ее.

Через шесть дней после полета Джоли подала на развод. Хотя они с Питтом сейчас официально разведены, бывшие до сих пор ссорятся из-за опеки над несовершеннолетними детьми.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом / Фото: Associated Press

Напомним, что бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжался с 2016 года. Звезды развелись в 2019 году. Как рассказывала ранее Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете. Тогда Питт, якобы находившийся в нетрезвом состоянии, подрался со старшим сыном Мэддоксом.

Читайте также: