Криминал, колония и убийства: Олег Скрипка рассказал, что пережил в детстве в России

Олег Скрипка

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Фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка ошеломил воспоминаниями о детстве в России, где в его школе царили уголовные порядки, а учащиеся возвращались на уроки после колонии.

Музыкант признался, что школьные годы на севере России были совсем не беззаботными. В учебном заведении регулярно случались проявления насилия. Некоторые подростки отбывали наказание в колониях, а после освобождения снова садились за парты. В то же время, они переносили тюремные правила в школьную среду. Старшие ученики устрашали младших и устанавливали собственную иерархию. Более того, иногда обычный учебный день мог завершиться трагедией.

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«Детей осуждали, отправляли в колонию, где они находились несколько лет. И они возвращались учиться. В нашем классе пришло пару ребят после колонии, они старше нас на два года. Они делали структуру как на зоне, как в колонии строили и терроризировали всех детей. Это у нас элитная школа была, не знаю, что там у других было», — рассказал Скрипка в интервью Василию Тимошенко.

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Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka/

Отдельно артист вспомнил случай с девятиклассником, вернувшимся в школу после пребывания в колонии. Парень приходил на занятия с ножом и угрожал другим ученикам. Подростки, которые держались группировками, также караулили одноклассников после уроков, избивали их и отбирали деньги. Последствия таких стычек порой были роковыми.

«В год одна-две смерти. Закапывали в снег, потом весной их раскапывали и находили. Реально жесть», — поделился жуткими воспоминаниями музыкант.

Не могло остановить насилие даже директор учебного заведения. По словам Скрипки, он был интеллигентным человеком, однако авторитета среди учеников с криминальными привычками не имел. Однажды руководитель школы сделал замечание курящим на лестнице подросткам, но те в ответ жестоко его избили.

«Они сидели на лестнице, и он (директор, — шт. ред.) поднимался на гору и их там застукал и сделал им замечания. И они ему дали в дыню, и он покатился. Он сильно подрался. Вот и после этого он какого-нибудь парня отправили все же в колонию», — вспомнил Олег.

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Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka/

В то же время, детство артиста не ограничивалось российским опытом. Олег Скрипка родился в Таджикистане, учился на севере России, в частности, в Мурманской области, а также проводил время на Полтавщине. Именно контраст между этими местами помог ему еще с детства заметить различия в культуре и поведении людей.

В Полтавской области музыкант находил совсем другую атмосферу, которая оставила у него самые теплые воспоминания. Он признался, что даже обычная манера общения людей разительно отличалась от того, к чему привык в России.

«Меня привезли в Россию, а там такой криминальный край. Естественно, что есть разные люди, но в основном криминальная атмосфера, мрак. И периодически меня возили в село, на Полтавщину. И для меня это были самые светлые воспоминания из детства», — подчеркнул артист.

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka/

Напомним, ранее Олег Скрипка предположил, кто причастен к гибели Кузьмы Скрябина.

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