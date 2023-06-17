Крис Хемсворт показал, как в фильмах воспроизводят звуки сломанных костей и ударов

Австралийский актер, звезда фильма "Мстители" Крис Хемсворт пустил поклонников в закадровый мир и показал некоторые секреты съемочного процесса и озвучки кинофильмов.

Так, на странице в Instagram Хемсворт разместил видео, в котором показал, с помощью чего в лентах воспроизводят звуки сломанных костей и ударов. Этот промо-ролик посвящен боевику "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2", где Хемсворт сыграл главную роль.

В ролике звезда "Тора" сидит за столом. Сначала он бьет сырой кусок мяса – и этот звук в картинах зрители слышат, когда видят потасовку.

Далее Хемсворт берет сельдерей и начинает его ломать – этот звук Крис подписал как "ломку костей". Также в видео актер достает из чехла нож и втыкает его в дыню. По словам Криса, так озвучивают резню в блокбастерах.

Отметим, что "Тайлер Рэйк: Операция по спасению 2" это продолжение фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Лента режиссера Сэма Харгрейва. Премьера боевика прошла 16 июня на Netflix. В главных ролях – Крис Хемсворт и Гольшифте Фарахани.

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