Крис Рок жестко пошутил о Вилле Смите и его жене: "Она переспала с другом сына"

Американский стендап-комик Крис Рок жестко пошутил об актере Вилле Смите и его жене Джаде.

В своем шоу юморист вспомнил скандальный инцидент на церемонии награждения премии "Оскар", когда Смит вышел на сцену и дал ему пощечину. Ранее юморист не комментировал драку, но сейчас он заявил, что актер сильно его тогда ударил.

"Вы все знаете, что со мной случилось, что мне дал пощечину Громило Смит. Меня ударил на церемонии "Оскара" этот вылупок. Люди спрашивают: "Было больно?" Болит до сих пор", — сказал Рок, пишет DailyMail.

Уилл Смит и Крис Рок / Фото: Associated Press

Комик вспомнил публичное признание Джады, которая рассказала, что изменяла Смиту. Рока это действительно шокировало. По его словам, это не те вещи, которые следует выносить на публичные обсуждения.

"Уилл Смит практикует выборочное возмущение. Его женщина, она переспала с другом собственного сына… Она причинила ему гораздо большую боль, чем он мне. Конечно, я бы не говорил об этом. Но почему-то эти придурки выложили это в Интернет. Я не понимаю, почему два талантливых человека сделали это", — высказался Рок.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Юморист также признался, почему не отреагировал на пощечину от Вилла Смита и не ответил актеру. По словам Криса, он воспитан иначе.

"Многие люди спрашивают: "Крис, почему ты ничего не сделал?". Потому что у меня есть родители, вот почему, потому что я так воспитывался", — подчеркнул Рок.

Крис Рок вспомнил ситуацию, когда жена Вилла Смита в эфире шоу, куда она пришла с мужем, призналась, что несколько лет певец Август Альсина был ее любовником.

Напомним, во время вручения 94-й премии "Оскар" Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии Крису Року. Таким образом актер ответил на шутку о его жене Джаде.

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