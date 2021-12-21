Криса Нота уволили из сериала "Уравнитель" после обвинений в секс-домогательствах

С соответствующим заявлением выступила продюсерская компания, которая занимается проектом.

Американского актера Криса Нота уволили из сериала "Уравнитель" (The Equalizer), где он играл бывшего директора ЦРУ и друга главной героини в исполнении Квин Латифы.

С соответствующим заявлением выступила продюсерская компания Universal Television, осуществляющая проект для телекомпании CBS, пишет The New York Times.

"Крис Нот больше не будет сниматься в следующих эпизодах "Уравнителя", — говорится в заявлении.

Предполагается, что актер появится только в одном эпизоде многосерийной ленты. Причины такого решения в продюсерской компании не объяснили. Однако нетрудно догадаться, что на отказ от дальнейшего сотрудничества с актером повлияли обвинения в изнасиловании от пяти женщин.

Отметим, что Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", уже потерял 12 млн долларов. С ним отказалась сотрудничать крупная компания по продаже алкогольных напитков после обвинений в изнасиловании.

Две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Также Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. После разрыва их отношений девушка рассказала, что он постоянно ревновал, бил и угрожал убить ее пса. Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году.

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