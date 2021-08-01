Криса Ву арестовали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

Минимум 24 женщины заявили о ненадлежащем поведении артиста.

Китайско-канадскую K-pop-звезду Криса Ву арестовали по подозрению в изнасиловании.

Как пишет BBC, 30-летнего певца задержали 30 июля в Пекине. По словам полиции, исполнитель "несколько раз обманом заставлял молодых девушек заниматься с ним сексом", нарушив законодательство Китая. Несмотря на то, что Ву — гражданин Канады, его могут судить за совершенные в Китае преступления на китайской территории.

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Заметим, первой в изнасиловании обвинила Криса Ву 19-летняя фанатка Ду Мейчжу. По словам девушки, два года назад, когда она еще была несовершеннолетняя, артист якобы заманил ее в свой дом обещанием пройти прослушивание, но продолжил угощать ее алкоголем и изнасиловал после того, как она потеряла сознание. Она также добавила, что знает по крайней мере еще восемь других женщин, две из которых несовершеннолетние, которые утверждают, что имели подобный опыт с Ву.

С тех пор, минимум 24 женщины заявили о ненадлежащем поведении артиста. Со своей стороны, певец отвергает все обвинения.

Напомним, не так давно звезду "Кадетов" Головина обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление в полицию подала актриса Дарья Митичашвили.

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