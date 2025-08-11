Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной после девяти лет романа: фото роскошного кольца

Криштиану Роналду с невестой / © Instagram Джорджины Родригес

Реклама

Известный португальский футболист Криштиану Роналду официально позвал замуж свою возлюбленную — 31-летнюю аргентинско-испанскую модель Джорджину Родригес.

Об этом избранница звезды сообщила в своем Instagram, показав фото с кольцом на безымянном пальце, которое лежит на руке возлюбленного. Романтический кадр Родригес сопроводила лаконичной, но чрезвычайно чувственной подписью: "Да и еще раз да. В этой жизни и всех последующих". К слову, сейчас супруги находятся в столице Саудовской Аравии, где Роналду играет за саудовский футбольный клуб.

Криштиану Роналду с невестой / © instagram.com/georginagio

История романа Криштиану Роналду и Джорджинии началась еще в 2016 году, когда пара познакомилась в бутике в Мадриде, где работала девушка. За эти девять лет они вместе пережили и победы, и личные трагедии. Они воспитывают двух общих дочерей — семилетнюю Алану и трехлетнюю Беллу, тогда как брат-близнец последней погиб еще во время родов.

Реклама

Кроме того, Роналду является отцом еще троих детей, которых, поговаривают, рожала суррогатная мать. Ко всем им Джорджина относится с теплотой и воспитывает как родных.

Криштиану Роналду с семьей / © instagram.com/georginagio

Интересно, что о помолвке звездной пары сплетничают еще с 2020 года. Тогда инсайдер рассказывал, что на тайной вечеринке Криштиану якобы уже звал Джорджину замуж и она ответила согласием. Но после поста модели, который она сделала 11 августа, есть все основания утверждать, что футболист на самом деле сделал предложение совсем недавно.

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука после более года брака заявила, что шоумен сделал ей предложение и тоже показала кольцо.