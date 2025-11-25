Криштиану Роналду сыграет свадьбу с невестой в особом месте: где и когда состоится церемония

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Реклама

Известный футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес наконец определились с датой и местом свадьбы.

После девяти лет вместе пара планирует официально соединить судьбы следующим летом на родине спортсмена — португальском острове Мадейра. По крайней мере так утверждают инсайдеры. По информации издания Jornal da Madeira, церемония состоится после завершения Чемпионата мира по футболу 2026.

Отмечается, что сначала возлюбленные хотят обвенчаться в католическом соборе Фуншала, а после — сыграть роскошную свадьбу в одном из элитных отелей острова. К слову, такое расположение спортсмен выбрал не просто так. Дело в том, что отель расположен всего в 2,4 км от роддома, где родился Рональду, и всего в трех милях от клубной базы «Насьонал да Мадейра», за которую он играл в юности.

Реклама

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio

И все это после того, как 40-летняя звезда сборной Португалии недавно сделал Джорджине предложение, подарив ей драгоценное кольцо стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Пара начала встречаться в 2016 году, и именно в августе этого года Роналду наконец-то сделал предложение 30-летней возлюбленной.

Это стало известно, когда Джорджина опубликовала фотографию с огромным кольцом на безымянном пальце и подписала ее словами: «Да, конечно. В этой и во всей моей жизни».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми / © instagram.com/cristiano

Кстати, в недавнем интервью Piers Morgan Uncensored Роналду подробно описал импровизированное предложение, которое произошло посреди ночи. Футболист признался, что не становился на одно колено, потому что был не готов, но момент получился идеальным и особенным: «Было около часа ночи. Дочери спали. Один из друзей дал мне кольцо, и когда я передавал его Джио, наши дети зашли и сказали: „Папа, ты попросишь маму выйти замуж?“ Я подумал: вау, это тот момент. Я знал, что когда-то это сделаю, но не планировал этого именно тогда. Мои друзья все снимали, и я понял, что время пришло».

Отметим, у Роналду и Джорджины пятеро детей: 15-летний Криштиану-младший, близнецы Матео и Ева, а также две общие дочери — 8-летняя Алана и 3-летняя Белла. Последняя должна была родиться вместе с братом, который, к сожалению, умер во время родов.

Реклама

Напомним, недавно актер Сергей Журавлев рассказал о свадьбе во время войны и его новоиспеченной жене с ребенком.