Крисси Тейген и Джон Ледженд впервые показали новорожденную дочь

Американский певец Джон Ледженд и его жена, модель Крисси Тейген официально подтвердили, что стали родителями.

Так, супруги у себя на странице в Instagram разместили первую фотографию с новорожденным малышом и сообщили, что у них родилась дочь. На фото старшие дети Крисси и Джона держат на руках крошечную сестру:

"Она здесь! Эсти Максин Стивенс – в доме шумно, и наша семья не может быть счастливее. Папа проливает ночные слезы радости, видя, что Луна и Майлз так любят свою сестру, и я узнаю, что мне все еще нужны подгузники после кесарева сечения. Мы на седьмом небе! Спасибо за всю любовь и добрые пожелания – мы все это чувствуем", – написала Тейген.

Дети Джона Ледженда и Крисси Тейген с новорожденной сестрой / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Отметим, что у Джона Ледженда и Крис Тейген трое детей – 6-летняя дочь Луна, 4-летний сын Майлз и новорожденная Эсти Максин Стивенс.

Джон Ледженд и Крисси Тейген с детьми / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Девочка была очень желанна для супругов. В 2020 году у Тейген произошел выкидыш из-за сильного кровотечения. Это стало настоящим ударом для Крисси, она даже начала топить свою боль в алкоголе. Однако в начале 2022 года Тейген и Ледженд поделились, что мечтают в третий раз стать родителями и сделали процедуру ЭКО.

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