Крисси Тейген показала щемящее фото, на котором горько плачет в роддоме после выкидыша

Ровно год назад модель потеряла ребенка.

Звездные супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд год назад потеряли ребенка.

Модель до сих пор не оправилась от трагедии и признается, что это очень сильно повлияло на его психологическое состояние. Сегодня знаменитость не смогла не упомянуть тот ужасный день. На странице в Instagram любимая музыканта обнародовала снимок, на котором горько плачет в роддоме после выкидыша.

Крисси Тейгена и Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

В посте Крисси обратилась к малышу.

"Год назад ты причинил мне самую большую боль, которую я только могла представить, чтобы показать мне, что я могу выжить во всем, даже если бы я не хотела этого. Мне не удалось позаботиться о тебе, но ты пришел и ушел, чтобы заставить меня полюбить себя и позаботиться о себе, потому что наши тела драгоценные, а жизнь — это чудо. Они сказали мне, что будет легче, но так, это еще не началось. Мама и папа любят тебя навеки", — написала модель.

В комментариях фолловеры поддержали Тейген и пожелали ей сил.

Мне очень обидно! Ты такая сильная

Разделяю ваше горе и желаю исцеления

Крошка, обнимаю тебя

Напомним, в прошлом году у Крисси Тейген случился выкидыш из-за сильного кровотечения. Звезду госпитализировали и прописали ей постельный режим, впрочем, малыша спасти не удалось. Модель рассказала, что она больше никогда не сможет родить ребенка. Утешение от потери звезда пыталась найти в алкоголе, но в конце 2020-го она поборола привычку.

Недавно, Крисси заявила, что все же не оставляет надежды родить. Модель до сих пор не может справиться с болью от потери малыша.

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