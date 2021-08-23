Крисси Тейген призналась, что до сих пор не оправилась после выкидыша

Почти год назад жена Джона Ледженда потеряла ребенка.

Американская модель и актриса Крисси Тейген, которая в прошлом году потеряла третьего ребенка от певца Джона Ледженда, призналась, что до сих пор не оправилась после выкидыша.

В своем Instagram звезда опубликовала фото с мужем и вспомнила начало их отношений. Крисси рассказала, что когда-то жила в маленькой квартире музыканта на цокольном этаже. Она имела беззаботную жизнь, читала любимые журналы, проводила время в кафе, выпивала в одиночестве и ходила потом на шопинг. Модель отметила, что тогда было легче, чем сейчас, указав на потерю сына, которого назвала Джеком.

Крисси Тейгена и Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

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"В последнее время я часто вспоминаю о Нью-Йорке, когда все было так просто. Думаю обо всем, что я сделала, через что прошла — не только в этом году, а вообще в жизни. В последнее время я немного подавлена. Все началось с того, что я думала о подписи к своей книге. я напечатала: "Мой третий ребенок здесь", как в моей кулинарной книге, а потом поняла, что моего третьего ребенка никогда здесь не будет. Потом я погрузилась в книгу, чтобы не думать о настоящем, о третьем ребенке. Я действительно понимаю, что до конца не отошла от потери Джека. И теперь, когда у меня нет алкоголя, чтобы заглушить горе, я просто жду, что рано или поздно я с этим смирюсь. Жизнь чертовски сложная", — поделилась она.

Напомним, в прошлом году в Крисси Тейген случился выкидыш из-за сильного кровотечения. Звезду госпитализировали и прописали ей постельный режим, впрочем, малыша спасти не удалось. Модель рассказала, что она больше никогда не сможет родить ребенка. Утешение от потери звезда пыталась найти в алкоголе, но в конце 2020-го она поборола привычку.

Недавно, Крисси заявила, что все же не оставляет надежды родить. Модель до сих пор не может справиться с болью от потери малыша.

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