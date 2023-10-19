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Кристина Агилера похудела наполовину и шокировала внешним видом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1135
Время на прочтение
1 мин
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Кристина Агилера похудела наполовину и шокировала внешним видом

Кристина Агилера до и после похудения / Фото: Getty Images

Артистка сбросила более 20 кг.

Американская поп-звезда Кристина Агилера ошеломила поклонников своей стройной фигурой.

На днях артистка посетила шоу Джимми Киммела, куда пришла в обтягивающем наряде. Она соединила смелые штаны с глубоким атласным топом, подчеркнувшим ее пышный бюст.

Образ звезда дополнила темными дизайнерскими очками, серебряными серьгами-кольцами и стильным ожерельем. Лук исполнительницы завершили босоножки на каблуке.

Кристина Агилера до похудения / © Getty Images
Кристина Агилера до похудения / Фото: Getty Images
Кристина Агилера до похудения / © Getty Images
Кристина Агилера до похудения / Фото: Getty Images
Кристина Агилера до похудения / © Getty Images
Кристина Агилера до похудения / Фото: Getty Images

Поклонники были в восторге от внешнего вида экстремально похудевшей Агилеры. Артистке удалось избавиться от 20 лишних килограммов, которые она набрала за период беременности в 2008 и 2014 годах:

  • Сразу вижу, никакого "Оземпика"
  • Королева снова сияет
  • Ты выглядишь потрясающе
Кристина Агилера после похудения / © Getty Images
Кристина Агилера после похудения / Фото: Getty Images
Кристина Агилера после похудения / © Getty Images
Кристина Агилера после похудения / Фото: Getty Images
Кристина Агилера после похудения / © Getty Images
Кристина Агилера после похудения / Фото: Getty Images

Сама Агилера ранее в интервью говорила, что лишний вес ее особенно не смущал и ей нравились ее пышные формы. По мнению звезды, главное себя принимать такой, какой ты есть. Но впоследствии знаменитость решила похудеть и сделала это с помощью правильного питания и спорта. Хотя некоторые фаны подозревали, что знаменитость увлеклась "Оземпиком" – что это такое, кто из звезд принимал лекарства и чем они опасны читайте в нашем материале.

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Дата публикации
Просмотры
1135
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