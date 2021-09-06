Кристина Агилера показала большой обнаженный бюст, прикрыв его волосами

Артистка поделилась откровенной фотографией.
Известная американская певица Кристина Агилера, которая не так давно осуществила редкий публичный выход с бойфрендом, похвасталась большим бюстом.
Звезда решила изрядно взбудоражить воображение своих поклонников. Она на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой появилась полуобнаженной. Звезда на фото засветила большой бюст. Свою обнаженную грудь она прикрыла длинными белокурыми волосами.
Таким образом знаменитость хотела привлечь внимание своих поклонников к фестивалю LadyLand, на котором певица будет исполнять свои песни.
"Фестиваль будет через неделю. Кто пойдет?" — спросила под постом артистка.
И, похоже, она таки добилась своего. Ведь многие фанаты писали, что пойдут туда, особенно после увиденного:
- Обязательно пойду туда. Особенно после такой фотографии
- Самая красивая женщина!
- Вот это вайб!
Напомним, Кристина Агилера ранее уже щеголяла своим бюстом. Правда, фотографии были не такими откровенными. Тогда артистка позировала в черном кожаном пиджаке, одетым на обнаженное тело.