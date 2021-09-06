Кристина Агилера показала большой обнаженный бюст, прикрыв его волосами

Артистка поделилась откровенной фотографией.

Известная американская певица Кристина Агилера, которая не так давно осуществила редкий публичный выход с бойфрендом, похвасталась большим бюстом.

Звезда решила изрядно взбудоражить воображение своих поклонников. Она на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой появилась полуобнаженной. Звезда на фото засветила большой бюст. Свою обнаженную грудь она прикрыла длинными белокурыми волосами.

Полуобнаженная Кристина Агилера / instagram.com/xtina

Таким образом знаменитость хотела привлечь внимание своих поклонников к фестивалю LadyLand, на котором певица будет исполнять свои песни.

"Фестиваль будет через неделю. Кто пойдет?" — спросила под постом артистка.

И, похоже, она таки добилась своего. Ведь многие фанаты писали, что пойдут туда, особенно после увиденного:

Обязательно пойду туда. Особенно после такой фотографии

Самая красивая женщина!

Вот это вайб!

Напомним, Кристина Агилера ранее уже щеголяла своим бюстом. Правда, фотографии были не такими откровенными. Тогда артистка позировала в черном кожаном пиджаке, одетым на обнаженное тело.

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