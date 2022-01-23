Кристина Агилера полностью обнажилась и похвасталась безупречной фигурой

Звезда устроила пикантный фотосет.

Известная американская певица Кристина Агилера поделилась откровенными фотографиями.

К слову, в своем Instagram исполнительница опубликовала снимки, на которых позировала полностью обнаженной. Единственное, что Кристина надела – так это трусики. Кстати, свои пикантные места звезда спрятала руками.

Полностью обнаженная Кристина Агилера / instagram.com/xtina

Знаменитость продемонстрировала пышные формы. В частности, у артистки аппетитные бедра и грудь.

Полностью обнаженная Кристина Агилера / instagram.com/xtina

Кроме того, исполнительница дала мотивационные советы фанатам. Звезда отметила, что главное – верить в свои силы.

Полностью обнаженная Кристина Агилера / instagram.com/xtina

"У все нас есть право открывать себя, свою истину и владеть собственной личной силой так, как вам нравится. Я хочу, чтобы мои бойцы и все, кто слышит эту музыку, продолжали чувствовать себя сильными и свободными. Продолжайте открывать себя", — поделилась певица. .

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