Кристина Эпплгейт прекращает актерскую карьеру из-за неизлечимой болезни

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт заговорила о прекращении своей карьеры в кино из-за серьезной болезни.

51-летней звезде сериала "Супружеские и с детьми" все сложнее даются выходы в свет и участие в съемочном процессе. На днях актриса появилась на церемонии награждения SAG Awards, опираясь на трость. Кристина заявила, что это может быть "ее последняя церемония награждения в качестве актрисы", пишет Daily Mail.

"Сейчас я не могу себе представить, что буду вставать в 5 утра и буду проводить на съемочной площадке от 12 до 14 часов. Сейчас у меня нет такой возможности", — объяснила Эпплгейт.

Кристина Эпплгейт / Фото: Associated Press

Сейчас актриса планирует сосредоточиться на озвучивании проектов, пока имеет такую возможность.

"Я занимаюсь озвучкой, чтобы заработать деньги и быть уверенной, что моя дочь накормлена, и в нашем доме есть все необходимое", — сказала Кристина.

Напомним, что в 2021 году актриса сообщила поклонникам о том, что у нее диагностирован рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, сопровождающееся нарушением зрения, движений и чувство равновесия. О своей болезни Эпплгейт узнала во время съемки сериала "Мертв для меня" и должна была взять перерыв в пять месяцев для лечения. На съемочной площадке Кристине часто требовалась поддержка и кресло-тележка, потому что актриса не могла держаться на ногах самостоятельно.

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