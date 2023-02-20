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Кристина Горняк ответила, кто виноват в их разводе с Владимиром Остапчуком

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
1 мин
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Кристина Горняк ответила, кто виноват в их разводе с Владимиром Остапчуком

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Делиться всеми подробностями расставания пара не торопится.

Нотариус Кристина Горняк прокомментировала свой развод с телеведущим Владимиром Остапчуком.

И хотя пока официальных заявлений о расставании пара не делала, поклонники уже давно поняли, что они не вместе. К тому же намекает на развод и сама Кристина.

Так, в своем Instagram блогер решила пообщаться с фанами и ответить на их вопросы. В одном из них пользователи спросили, почему Горняк не комментирует развод и виноват ли в этом Остапчук. На что она ответила, что в разрыве всегда виноваты оба партнера, но кто-то из них больше. Впрочем, делиться деталями своих отношений с шоуменом Кристина не торопится.

"Всегда виноваты двое. Кто просто больше, а кто меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание", — написала Горняк.

© instagram.com/kristygor
Фото: instagram.com/kristygor

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Дата публикации
Просмотры
1288
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