Кристина Горняк повторила соблазнительную фотосессию Ксении Мишиной с мужчиной: "Любовь исцеляет!"

Блогерша заинтриговала фотосессией.
Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер и нотариус Кристина Горняк похвасталась пикантным фотосетом.
В своем фотоблоге знаменитость опубликовала серию фото с загадочным мужчиной. Так, на изображениях его рука держит Кристину за талию, а она в это время держится одной рукой за него, а другой застенчиво прячет глаза. Для фотосессии нотариус выбрала розовый пиджак с поясом и черное боди.
"Любовь исцеляет! Я верила, верю и буду верить в это!", - подчеркнула Горняк.
Впрочем, действительно ли фото свидетельствует о начале отношений в жизни Кристины неизвестно. Как ранее признавалась блогерша, в ее жизни всегда присутствует внимание мужчин и есть те, к кому она испытывает симпатию.
В комментариях поклонники сразу отметили, что такое фото есть и у Ксении Мишиной, которая в свое время заинтриговала новым романом. Правда, здесь пользователи разделились на два лагеря. Одни видят в фото Кристины заявление о новом романе, а другие отрицают его.
- Радуюсь за вас. Любви вам безумной и понимания
- Видно, что рука мужчины всего-навсего рука модели. С возлюбленным фото были бы другие, а так просто интрига
- Очень красиво. Все прикрыто и немного открыто. Сейчас все будут исследовать мужскую руку
- Когда ты наконец его всем покажешь?
Напомним, недавно Критсина Горняк посетила их с экс-мужем Владимиром Остапчуком дом, где он собирается жить с новой женой.
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