Кристина Горняк повторила соблазнительную фотосессию Ксении Мишиной с мужчиной: "Любовь исцеляет!"

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер и нотариус Кристина Горняк похвасталась пикантным фотосетом.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала серию фото с загадочным мужчиной. Так, на изображениях его рука держит Кристину за талию, а она в это время держится одной рукой за него, а другой застенчиво прячет глаза. Для фотосессии нотариус выбрала розовый пиджак с поясом и черное боди.

"Любовь исцеляет! Я верила, верю и буду верить в это!", - подчеркнула Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем, действительно ли фото свидетельствует о начале отношений в жизни Кристины неизвестно. Как ранее признавалась блогерша, в ее жизни всегда присутствует внимание мужчин и есть те, к кому она испытывает симпатию.

Ксения Мишина и Кристина Горняк

В комментариях поклонники сразу отметили, что такое фото есть и у Ксении Мишиной, которая в свое время заинтриговала новым романом. Правда, здесь пользователи разделились на два лагеря. Одни видят в фото Кристины заявление о новом романе, а другие отрицают его.

Радуюсь за вас. Любви вам безумной и понимания

Видно, что рука мужчины всего-навсего рука модели. С возлюбленным фото были бы другие, а так просто интрига

Очень красиво. Все прикрыто и немного открыто. Сейчас все будут исследовать мужскую руку

Когда ты наконец его всем покажешь?

Напомним, недавно Критсина Горняк посетила их с экс-мужем Владимиром Остапчуком дом, где он собирается жить с новой женой.

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