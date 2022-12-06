Кристина Риччи вспомнила, как отреагировала на начало войны в Украине: "Думала, мы все умрем"

Известная американская актриса Кристина Риччи рассказала о своей реакции на полномасштабную войну в Украине.

Знаменитость тогда находилась в Бухаресте, Румыния. Там происходили съемки популярного сериала от Netflix "Уэнздей", где актриса играла роль Мэрилин Торнхилл. Кристина, когда Россия начала полномасштабное вторжение, была крайне напугана. Она была убеждена, что страна-агрессор станет бомбить атомные электростанции, и они все погибнут.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

"Я помню то утро в 4:00, когда все были в гостиной, когда покидали Румынию. Все были истощены. Я с ума сходила, потому что была уверена, что где-то возле нас разбомбят атомную электростанцию, и мы все умрем. Я помню то чувство, будто мы убегали", — вспомнила актриса в разговоре с Дженной Ортегой, исполнительницей главной роли в сериале.

Напомним, недавно Netflix выпустил новый сериал "Уэнздей", который сразу завоевал расположение публики и стал хитом. В основе ленты лежит история дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов – Уэнздей.

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