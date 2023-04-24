Кристина Соловий довела до слез проникновенным видео с погибшим на фронте Ростиславом Янчишеным

Певица Кристина Соловий почтила память погибшего на фронте солиста Одесской оперы Ростислава Янчишена.

Исполнительница вспомнила одно из выступлений танцора под ее песню "Тримай". Трогательным видео с Ростиславом певица поделилась на своей странице в Instagram и написала проникновенные слова о нем.

"Больно сейчас смотреть на этот прекрасный танец под мою песню. На видео артист театра Одесской оперы и балета — Ростислав Янчишен. На днях он погиб в войне. Хочу, чтобы о нем не забыли. Хочу, чтобы весь мир знал! В защиту Украины становится цвет ее нации. Лучшие из людей. И это хорошо знает враг. Россияне продолжают свою кровавую расправу уже третий век подряд только за то, что мы являемся", — написала Кристина.

Певица хочет, чтобы весь мир знал об украинской культуре и наших героях, мужественно защищающих страну от врага.

"Можно отобрать дом, заставить жить в темноте, можно даже целое поколение заставить думать, что у нас один "язык". Но никогда! Не уничтожить украинскую нацию и украинскую культуру. Не вынуть из нее душу", — добавила Соловей.

31-летний хореограф с начала полномасштабной войны пошел защищать Украину. 21 апреля Ростислав с собратьями попал под минометный обстрел врага и получил несовместимые с жизнью ранения.

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