Кристина Соловий довела до слез проникновенным видео с погибшим на фронте Ростиславом Янчишеным

Артистка вспомнила одно из выступлений танцора.
Певица Кристина Соловий почтила память погибшего на фронте солиста Одесской оперы Ростислава Янчишена.
Исполнительница вспомнила одно из выступлений танцора под ее песню "Тримай". Трогательным видео с Ростиславом певица поделилась на своей странице в Instagram и написала проникновенные слова о нем.
"Больно сейчас смотреть на этот прекрасный танец под мою песню. На видео артист театра Одесской оперы и балета — Ростислав Янчишен. На днях он погиб в войне. Хочу, чтобы о нем не забыли. Хочу, чтобы весь мир знал! В защиту Украины становится цвет ее нации. Лучшие из людей. И это хорошо знает враг. Россияне продолжают свою кровавую расправу уже третий век подряд только за то, что мы являемся", — написала Кристина.
Певица хочет, чтобы весь мир знал об украинской культуре и наших героях, мужественно защищающих страну от врага.
"Можно отобрать дом, заставить жить в темноте, можно даже целое поколение заставить думать, что у нас один "язык". Но никогда! Не уничтожить украинскую нацию и украинскую культуру. Не вынуть из нее душу", — добавила Соловей.
31-летний хореограф с начала полномасштабной войны пошел защищать Украину. 21 апреля Ростислав с собратьями попал под минометный обстрел врага и получил несовместимые с жизнью ранения.
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