Кристина Соловий и Сергей Жадан устроили страстные поцелуи в откровенном клипе артистки

Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников выпуском свежей видеоработы.

Артистка запремьерила страстный клип на композицию "Юність", в котором главную роль сыграл писатель и музыкант Сергей Жадан. В видео Кристина и Сергей предстали влюбленной парой.

Кристина Соловий и Сергей Жадан

Кристина Соловий и Сергей Жадан

"К концерту памяти выдающегося музыканта Миська Барбары в 2021 году я создала кавер песни "Я помру від застуди" легендарных "Мертвих Півнів" на слова Жадана. Еще тогда у нас с Сергеем возникла идея создать что-то интересное вместе. Сергей Жадан — как нельзя лучше воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует "вечная юность", а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры. Украинская независимая музыка и литература, на которых я росла, всегда есть и будут источником вдохновения для моих песен", — рассказала Соловий.

Композиция "Юність" стала первым синглом из третьей части альбома "Rosa Ventorum".

"Юность очень соблазнительная для каждого и каждой из нас. Ей еще ничего не страшно, она на все способна, потому что не знает, чего нельзя. Это такое безудержное желание жить и любить, которое я больше всего хотела бы в себе сохранить. Моя песня также о нашей стране сегодня. Об украинской культуре, которую любишь и живешь ею не потому, что патриотизм или так научили, а потому, что она сильная и соблазнительная одновременно", — объяснила Кристина.

Кристина Соловий

Кристина Соловий и Сергей Жадан

Режиссером откровенного видео на трек "Юність", где Жадан и Соловий играют влюбленных, стал Виктор Скуратовский, ранее работавший с Кристиной над видео к песне "Біжи, Тікай" в дуэте с Сашей Чемеровым:

"Я хотел показать Кристину Соловий, такой как она есть в реальной жизни, не зажатой образами предыдущих произведений. Думаю, в клипе "Юність" мне это удалось. Этот маленький фильм – чистый и легкий эрос, которого сейчас нам так часто не хватает в темноте и холоде. Но любовь и ярость победят!" – прокомментировал клип Скуратовский.

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