Кристина Соловий о невыплаченном долге Вакарчуку в почти 30 тысяч долларов: "Он будет удивлен"

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук

Украинская певица Кристина Соловий призналась, выплатила ли солисту группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку долг в размере 27 тысяч долларов.

Ранее исполнитель был продюсером артистки. Однако в 2023 году они разорвали сотрудничество. Тем не менее, у Соловий есть определенные финансовые обязательства перед Вакарчуком. Певец одалживал артистке 27 тысяч долларов на развитие карьеры. Эти средства исполнительница должна вернуть. Как признается Кристина на проекте "Тур зірками", она пока не выплатила долг. Однако исполнительница уверяет, что это обязательно произойдет, хотя Святослав Вакарчук уже и не ожидает этого.

"Осталось столько же...Как об этом говорить...Я отдам! Я все отдам! Вряд ли он ожидает, но я думаю, он будет удивлен, когда я ему отдам эту сумму. К сожалению, я не знаю, какое у него состояние. Но неважно, простил он мне или нет этот долг — я настроена его отдать, потому что это справедливо так, как это было согласно договоренностям", — признается певица.

Кристина Соловий отметила, что очень благодарна Святославу Вакарчуку и никогда не забудет того, что он для нее сделал. Артистка говорит, что обязательно отблагодарит музыканта. Хотя исполнительница пока и не знает, каким образом, но уверяет, что лидер группы "Океан Эльзы" будет удивлен.

"Более того, для меня это сотрудничество — не про деньги далеко. Это гораздо больше. Я буду благодарна ему до конца своих дней. Это правда. Это не пустые слова. Я не придумала пока, как его отблагодарить так, чтобы его это поразило. Но это обязательно произойдет, и он будет поражен", — заверила артистка.

Напомним, недавно вышел в прокат документальный фильм о коллективе "Океан Эльзы". В ленте Святослав Вакарчук впервые полностью показал своих детей.